Tunisie: Les députés votent le limogeage de Chedly Ayari

La BCT avait annoncé, lundi, que «la saisine des autorités judiciaires de cette affaire a été effectuée de sa propre initiative pour la défense de l'intérêt général et le respect de la loi et pour se conformer à toutes les obligations permettant la lutte contre toutes formes de crimes».

A rappeler que le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Sofiène Selliti, avait affirmé, le 10 février, que le juge d'instruction du Pôle judiciaire, économique et financier a émis deux mandats de dépôt à l'encontre de deux fonctionnaires de la BCT et a maintenu trois autres fonctionnaires en liberté, pour participation à une entente pour corruption et malversation, abus d'autorité pour l'obtention d'avantages et aussi de crimes de blanchiment d'argent.

Selon plusieurs parties, cette décision de limogeage de Chedly Ayari intervient suite au classement de la Tunisie par le Parlement européen, mercredi, sur la liste noire des pays les plus exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

