Cote d'Ivoire: Conseils régionaux et districts - Jean Kouassi Abonouan distingué président d'or

Il a aussi demandé aux invités à cette cérémonie leurs bénédictions pour l'année 2018 afin qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire, la paix entre fils de sa région pour que ceux-ci soient ensemble afin de consolider les acquis économiques et sociaux que son Conseil régional et lui-même ont réalisés dans la région.

Remerciant les responsables de la Femured pour leur marque de reconnaissance, Jean Kouassi Abonouan a exhorté les agents des Conseils régionaux et Districts à travailler avec plus d'ardeur et de cohésion pour le bonheur des populations.

Exhortant donc à la valorisation de leur corporation, à la création d'une assurance maladie à l'image de la MUGEFCI et un projet immobilier pour l'ensemble des agents des Conseils régionaux et Districts partout en Côte d'Ivoire. « Nous sommes chaque fois exposé au licenciement abusif », a-t-il dit.

A la remise du trophée, Ahossy K. Benoit a expliqué que l'objectif de la fédération est d'amener leurs patrons à améliorer leurs conditions de vie et de travail. « Notre statut n'étant pas reluisant, nous agents de Conseils régionaux et Districts, nous ne pouvons que nous appuyer sur de telles actions pour nous faire entendre.

La Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire (Femured) a organisé samedi, 10 février 2018 au Ranhôtel à Bouaké une cérémonie de remise du trophée « Président d'or » à Jean Kouassi Abonouan, en tant que meilleur président de Conseils régionaux et Districts de l'année 2018.

