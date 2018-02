Tunisie: L'Ugtt dit non à la privatisation

Le secrétaire général de l'Ugtt, les membres du Bureau exécutif national et du Bureau exécutif régional l'accompagnant et les autres représentants des syndicats de base effectueront, dans le même cadre, une visite de travail à la Société tunisienne de sidérurgie de Menzel Bourguiba.

Selon le secrétaire général de l'Ugtt, le potentiel humain et matériel des deux institutions témoigne de leur capacité à continuer à jouer leur rôle dans la relance de l'économie du pays sans recourir à la privatisation, affirmant que l'Union continuera à soutenir les institutions de l'Etat et fera face à toutes les pratiques politiques visant à affaiblir le secteur public.

Taboubi a pris connaissance des activités des deux entreprises et de leur contribution à l'économie du pays ainsi que des difficultés qu'elles rencontrent et des moyens à même de promouvoir leur rendement.

Le responsable syndical a rencontré au cours de sa visite à Bizerte les ouvriers et les responsables administratifs de la Société tunisienne de lubrifiants (Sotulub) et de la Société tunisienne des industries de raffinage (Stir), dans le cadre de la campagne lancée par l'Ugtt pour défendre le secteur public, favoriser son redressement et protéger ses institutions de la privatisation.

