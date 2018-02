Mali: Accès à l'investissement privé - « Il manque au Mali un club de partenariat public-privé », selon le président du patronat, Mamadou Sinsy Coulibaly

Frantz Yvelin, Président d'Aigle Azur et Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général de… Plus »

Pour le président du CNPM, la création d'un club PPP est plus qu'un impératif stratégique pour le Mali. Il devient une nécessité économique et financière vitale ; d'autant qu'il permet à coup sûr, pour le pays, de sortir de la crise économique, provoquée par les difficultés financières que connait le pays.

A l'initiative des rencontres internationales, souligne-t-il, dans le cadre du partenariat public-privé, qui se tiennent chaque année, en France, depuis 2006, l'année où elles ont été lancées, le Mali ne peut plus se donner le luxe de vivre en marge de ce vaste réseau d'échanges commerciaux et économiques qui regroupe plus de 2000 participants publics et privés.

Pour lui, ce qui est aujourd'hui une nécessité économique absolue, pour le pays, n'est qu'en réalité une juste option des choses, en ce sens que la loi régissant le partenariat public-privé existe au Mali, depuis décembre 2016. De plus, selon M. Coulibaly, avec la création d'un club PPP, tant attendu, le Mali regagne le peloton, très prisé, des pays, à travers le monde, qui ont réussi à fédérer les synergies entre les décideurs publics et privés pour la réalisation de grands projets structurants au grand bénéfice des populations.

Il ressort que le Club PPP constitue un mécanisme de financement, innovant et performant, capable de réaliser, dans le pays, de grands projets d'infrastructure d'envergure, à travers la création d'un club, comprenant de nombreux acteurs économiques et financiers ; capable de se transformer en un véritable levier de croissance économique.

