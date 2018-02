Mali: Transport aérien - Aigle Azur et Corsair International signent leur accord de code-share

Frantz Yvelin, Président d'Aigle Azur et Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général de Corsair International, viennent de signer leur accord de code-share à Paris, validant ainsi le partenariat opérationnel et commercial initié en novembre dernier, souligne un communiqué de presse daté du 13 février 2018.

« La signature du code-share entre nos deux compagnies va permettre d'offrir à nos clients plus de flexibilité et de choix, avec 4 vols actuellement et 5 dès le mois de mars. Le premier vol Corsair a eu lieu le 30 janvier comme prévu, avec un taux de remplissage très satisfaisant et déjà de très bons retours de la part des clients. Cette coopération avec Aigle Azur va stimuler le trafic en permettant à plus de personnes de voyager sur la ligne Paris / Bamako, c'est une excellente nouvelle ! », indique Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général de Corsair International.

Sur la même lancée, Frantz Yvelin, Président d'Aigle Azur déclare : « Pour nos équipes comme pour nos amis de Corsair, l'entrée en vigueur de ce code-share signifie une plus grande souplesse opérationnelle et donc une présence accrue pour Aigle Azur sur sa route Paris-Bamako dont elle a été précurseur. Cet accord renforce ainsi nos positions désormais communes sur le Mali. Pour tous nos passagers, cette évolution est synonyme de plus de choix et de flexibilité. Evidemment, ce premier pas vers le Mali est complémentaire à nos autres destinations, qu'elles soient africaines ou européennes, et doit permettre à Corsair comme à Aigle Azur de pouvoir offrir plus de destinations à leurs passagers respectifs tout en capitalisant sur leurs positions de leaders incontestés à Paris-Orly. Cela va donc stimuler le trafic sur nos routes respectives et c'est en effet une excellente nouvelle ! »