Egypte: Quatorze organisations dénoncent les conditions aberrantes dans lesquelles se prépare l'élection présidentielle

communiqué de presse

Le gouvernement égyptien bafoue les conditions minimales pour que des élections libres et équitables aient lieu les 26 et 28 mars 2018 lors du vote pour la présidence, dénoncent ce jour quatorze organisations internationales et régionales de défense des droits humains, parmi lesquelles Reporters sans frontières.

Le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi ne cesse d'étouffer les libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de la presse.

La liberté d'expression et d'information sont constamment attaquées par les autorités, éliminant peu ou prou toute critique publique du gouvernement et plus encore du président.

Depuis mai, ce sont 496 sites qui ont été bloqués, comme relevé par l'Association of Freedom of Thought and Expression, ce qui a touché de nombreux sites d'informations et d'organisations de défense des droits humains dont celui de RSF.

Le gouvernement contrôle étroitement les médias publics, et des compagnies liées directement ou indirectement aux services de renseignement ont pris le contrôle de nombreux médias, d'après RSF et d'autres études.

Au moins 26 journalistes et citoyen-journalistes sont actuellement emprisonnés en Egypte pour leur travail. L'Egypte occupe la 161ème place sur 180 pays dans le Classement 2017 sur la liberté de la presse dans le monde établi par Reporters sans frontières.

La répression en amont de l'élection présidentielle égyptienne est une escalade substantielle dans un environnement politique qui nie le droit des individus à la participation politique et à la liberté d'expression, d'association, et de rassemblement pacifique. Les autorités ont également arrêté des candidats potentiels et effectué des rafles parmi leurs partisans.