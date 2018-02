Ile Maurice: Accident à Yemen - Shakeel Moossun aurait eu 22 ans ce mercredi 14 février

Elle espérait que les deux garçons n'étaient pas grièvement blessés. «Je gardais espoir même si personne ne venait me donner de nouvelles», se rappelle Priya Moossun. «La disparition de Shakeel laisse un grand vide dans la vie de nous tous. Il était très proche des membres de la famille, petits et grands. On organisait souvent des sorties en famille», raconte la mère qui ajoute que son fils s'intéressait beaucoup à la religion.

Et vers minuit, différentes unités de la force policière, dont le Mauritius Fire and Rescue Service, sont arrivées sur les lieux. «On les critique souvent, mais je dois dire que les différentes unités de la police ont fait du bon travail. Sauf que cela a pris trois heures», confie Priya Moossun.

«J'ai aussi fait le tour de toutes les plages aux alentours d'Albion, en vain», raconte-t-elle. Elle est retournée chez elle vers 19 heures, avant de repartir à la recherche de Shakeel, en compagnie de sa fille Henna. À 23 heures, samedi, des proches ont appris que la voiture a été aperçue à Yemen. «Aucun lampadaire n'éclairait la route. Il n'y avait pas de réflecteurs tout près de la rivière où on a retrouvé le véhicule non plus», raconte la quinquagénaire.

Chaque année, le 14 février, Shakeel Adam Moossun célébrait, à la fois, son anniversaire et la fête de la St-Valentin autour d'un dîner. Ce ne sera hélas plus le cas.

