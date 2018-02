Cote d'Ivoire: Transport aérien - Airbus explore de nouvelles opportunités avec le pays

La délégation de l'avionneur européen était également composée de Pierre Peigney, responsable de la coopération industrielle, d'Éric Gilles, chef de projet sécurité maritime, d'Alain Cossec, représentant des affaires publiques Airbus commercial et de Bernard Kempf, directeur des projets mondialisation-Aibus Strategy et internationalisation.

Quelques minutes auparavant, la délégation d'Airbus a eu une séance de travail avec le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, pour adresser les questions relatives à la réalisation des objectifs mentionnés plus haut.

Il n'a pas manqué de saluer le bon esprit qui entoure la collaboration avec le gouvernement ivoirien et la disponibilité des autorités ivoiriennes à développer davantage cette entente qui se renforce de plus en plus.

C'est ce qui ressort des échanges que Mikail Haouri, président Afrique et Moyen-Orient de l'entreprise et sa délégation conduits par le ministre des Transports, Amadou Koné, ont eu le mardi 13 fevrier, avec le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, au Palais présidentiel au Plateau.

