Afrique de l'Ouest: Le Président de la République reçoit le Représentant spécial de l'Union Européenne pour la région du Sahel

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience, mardi au Palais présidentiel à Nouakchott, M. Angel Losada, Représentant spécial de l'Union Européenne pour la région du Sahel.

A sa sortie d'audience le responsable européen a fait la déclaration suivante à l'AMI:

« J'ai l'honneur d'être reçu par Son Excellence le Président de la République et nous avons surtout parlé de deux questions : en premier lieu la conférence qui va se dérouler à Bruxelles le 23 février et l'indiscutable rôle moteur et le leadership du Président de la République et de la Mauritanie dans toute la création du G5 et de la force conjointe et son financement également. Nous avons également parlé de la situation générale politique dans la région y compris la situation au Mali, qui est sans doute très importante, et nous avons constaté ce tournant décisif aujourd'hui avec la création de la force conjointe, la montée en puissance du G5 et le leadership de la Mauritanie et à sa tête son président qui va assister à la conférence de Bruxelles »

L'audience a eu lieu en présence du Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ahmed Ould Bahiya et de SEM. Giacomo Durazzo, ambassadeur chef de la délégation de l'Union Européenne en Mauritanie.