Mauritanie: Le Président de la République visite l'Institut Pédagogique National à Nouakchott

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a effectué mardi après- midi une visite d'information à l'Institut Pédagogique National (IPN) à Nouakchott.

Le Président de la République a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'éducation nationale, M. Isselmou Ould Sid' El Mokhtar Ould Lehbib, entouré d'un certain nombre de ses collaborateurs et par le directeur de l'Institut Pédagogique National, M. Cheikh Ould Ahmedou.

Le Président de la République a fait le tour des salles de montage et de tirage et pris connaissance des problèmes posés ainsi que des solutions qui leur sont proposées et s'est informé sur les mission de l'IPN, sur son rôle dans le système pédagogique comme étant l'outil de contrôle des performances de ce système que ce soit par son matériel et ses équipements que par ses ressources humaines ou par l'évaluation de ses méthodes.

L'IPN a été créé au lendemain de la réforme de 1973 pour jouer le rôle de contrôle de la qualité de l'enseignement tant au niveau de l'élaboration des outils que de la formation du cadre humain apte et compétent et de là il a été confié à l'Institut des missions à caractère transversal car ses services doivent couvrir les deux corps du fondamental et du secondaire et doit englober plusieurs domaines qui sont de nature à développer l'action pédagogique en plus de son rôle en tant qu'institution en charge également de la réalisation du livre scolaire et de répondre aux besoins des élèves en livres en plus de la recherche pédagogique et de l'évaluation des acquis des élèves.