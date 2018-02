Sénégal: Les leaders africains appelés à faire su sport une arme diplomatique

De même, en 2002, "on ne parlait que des Lions (du football) sur la scène sportive mondiale et dans le monde tout court, surtout après leur victoire contre la France", a rappelé l'ancien basketteur et fondateur de l'académie SEED basée à Thiès.

"Au Sénégal, en plus de toutes les activités qu'il mène sur place, Gorgui Sy Dieng est devenu une personnalité connue et respectée à travers le monde", a-t-il dit, ajoutant qu'en 2014, lors de la Coupe du monde en Espagne, le basketteur sénégalais avait donné "une très belle image de notre pays".

Embiid est sélectionné pour le "All Star Game" 2018, la rencontre annuelle de basket-ball opposant les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la NBA.

"Je suis convaincu qu'à travers ces footballeurs et ces basketteurs, on perçoit une autre image de l'Afrique qui va à l'encontre de l'afro-pessimisme", a expliqué Fall, qui dirige le bureau Afrique de la NBA à partir de Johannesburg.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.