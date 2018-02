Sénégal: Saint Valentin - Fête des amoureux, Dakar, dans la tendance

Le 14 février, jour de la Saint Valentin, est considéré dans de nombreux pays, comme la fête des amoureux. Pour les couples, c'est le moment d'en profiter pour échanger des mots doux et des cadeaux afin de prouver son amour.

Les couleurs rouge et noir sont les plus prisées pour les ports vestimentaires, mais également des cadeaux. Une occasion pour certaines boutiques de changer de décoration, ou vendre des produits qui collent à la fête de Saint valentin.

C'est le cas de Happy Land, au marché Sandaga. A l'entrée, au niveau des vitrines, tous les décors renvoient à la fête. Les couleurs rouge et noire sont les plus visibles.

«Ici, présentement, c'est les produits de saint valentin qui se vendent le plus, il y'a des bouquets en rose, des nounous, des diplômes de meilleurs valentin ou Valentine, des produits en forme de cœur, des emballage... », fait savoir Firmin Diédhiou, un agent commercial.

Pour les clients, c'est l'occasion de célébrer l'amour. Il faudrait un cadeau pour son conjoint. Fatou Thiam, une cliente de Happy Land, trouvé sur place, a fini de faire son choix «une cravate me suffit, je pense que cela lui fera plaisir» Et d'ajouter : «c'est juste pour lui faire plaisir et lui montrer à quel point il compte pour moi,... » dit-elle.

Un pic de ventes pour les fleuristes Quel cadeau lui donner ?

Bon nombre de couples se posent la question à l'approche de la «fête de l'amour», la saint valentin. C'est une fête commerciale. En effet, plusieurs semaines parfois avant le 14 février, les affiches rivalisent de savoir faire pour attirer le client et convaincre jusqu'aux plus réticents.

Et la plupart des Sénégalais, qui fêtent la saint valentin, célèbrent l'événement par un cadeau. Une chance pour les fleuristes, qui voient les clients affluer dans leurs boutiques.

«Le 14 février est le plus grand jour où les fleurs sont vendues le plus», affirme Assad Abdallah fleuriste au marché Sandaga. Et d'ajouter: «chaque année pour la fête de la saint valentin je vends entre 5000 et 6000 tiges de fleurs, je remercie Dieu car à part la fête de toussaint c'est la seule fête ou l'on vend le plus»