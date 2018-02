Le Cabinet Afrique Communication a lancé, hier mardi 13 février, la Plateforme de référencement des entreprises, dénommée : Sunu Entreprises.

Elle a pour objectif, entre autres, de contribuer à la productivité et à la compétitivité des entreprises en mettant à leur disposition un instrument de visibilité, de notoriété et de mise en relations, a déclaré Dr Thiendou Niang, directeur du Cabinet Afrique Communication.

«En lançant la Plateforme, nous voulons apporter des solutions à la faiblesse de la présence des entreprises sur Internet et à l'absence d'un dispositif de facilitation de leurs transactions avec les clients et fournisseurs en ligne», a soutenu hier, mardi 13 février, le Dr Thiendou Niang, directeur du Cabinet Afrique Communication, à l'occasion du lancement de la Plateforme Sunu Entreprises.

La cérémonie a été présidée par Dr Malick Diop, Directeur Général de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (Asepex).

Le patron du Cabinet Afrique Communication d'ajouter : «Le référencement des entreprises permet l'amélioration du niveau de leur positionnement dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et l'augmentation du nombre de demandes d'information sur leurs produits, et de contacts de clients ou de partenaires»

Dr Malick Diop a, pour sa part, souligné l'importance du référencement dans le développement des relations d'affaire et dans l'exportation. Précisons que la Plateforme fait la présentation des entreprises référencées, présente leurs produits et leurs promoteurs.

Elle s'intéresse aussi au dispositif de mise en relations d'affaires et de vente en ligne, aux informations continues sur le développement de l'entreprise, et à la mise en place d'une bibliothèque sur les instruments de politique de promotion de la Petite et Moyenne Entreprise. Elle a également des espaces dédiés pour la promotion des entreprises et de leurs produits.

Le lancement de Sunu Entreprises rentre en droite ligne du Plan Sénégal Numérique qui met l'accent sur la promotion des usages innovants du numérique pour la productivité et la compétitivité des secteurs importants de l'économie nationale.

La Plateforme cible les entreprises quelle que soit leur taille, les agences de promotion de la compétitivité des entreprises, les opérateurs économiques et leurs organisations professionnelles, et les banques et institutions financières.