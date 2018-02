Sénégal: Image des lions et de l'équipe nationale - Un plan de vente marketing déjà operationnel

Il faudra faire en sorte que chaque supporter puisse acheter son maillot et que l'on puisse avoir des retombées pour le football sénégalais», fait-il savoir, avant de mettre en garde toutes ces entreprises qui utilisent actuellement et indûment l'image des Lions.

Ce dernier précisera que différents aspects de partenariats et un certain nombre de packages ont été abordés à l'intérieur de ce plan. «Il y a tous les aspects relatifs au merchandising. Nous aurons des boutiques pour vendre les maillots ou des répliques des maillots de l'équipe nationale.

Pour que la Fédération sénégalaise de football puisse tirer le fruit de l'image des Lions et de la qualification à la Coupe du monde de football. Le plan marketing et le plan opérationnel sont prêts depuis hier (Ndlr : lundi 12 février). Nous allons le présenter au président de la Fédération pour sa validation », informe Saer Seck.

La commission marketing mise en place par la fédération sénégalaise de football et présidée par Saer Seck a, en effet, fini de confectionner son plan marketing et s'est dit prête pour le rendre opérationnel.

