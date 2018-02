Sénégal: Participation à la Coupe du monde Russie 2018 - Me Senghor déroule le programme des lions

«Chaque équipe qui participe au mondial dispose d'un quota de 700 billets pour participer aux différents matchs et qui ont été payés jusqu'aux quarts de finale. Et le virement a été fait pour sécuriser les billets », note-t-il.

«Dans l'ambition de préparer l'équipe nationale de football de la meilleure des manières qui soit, une délégation composée de trois représentants de la Fsf et du ministère va procéder à une mission d'inspection des sites le 1er et 2 mars en Russie.

C'est à 30 minutes de vol de Moscou et 1h 30 par route. Ce n'est pas loin et nous pourrons faire des allers-retours. C'est un hôtel qui ne sera occupé que par l'équipe du Sénégal », confie t-il.

En attendant de dérouler le programme, une délégation composée des fédéraux et du ministère de sports a déjà mené une mission d'inspection pour découvrir à Kalouga où se trouve le camp de base des Lions et faire en sorte que les Lions soient dans des conditions optimales.

Quid d'un match amical à Dakar, que des observateurs voient comme une occasion pour galvaniser les Lions et de communion avec le public sénégalais ? Me Augustin Senghor n'a pas manqué de préciser qu'aucun match de préparation n'a été prévu au stade Léopold Senghor.

«Le budget ne prend pas en compte la prime de qualification qui a été arrêté, ni la prime spéciale offerte par le président de la République. On a beaucoup entendu parler des 800 millions de Fcfa. On aurait bien aimé qu'il appartienne à la Fédération.

Mais d'ores et déjà, il a tenu à apporter des clarifications au plan financier et sur la question de la prime spéciale qui a été allouée par le Chef de l'Etat dés le lendemain de la qualification des «Lions».

A trois mois de son ouverture, Me Augustin Senghor, président de fédération sénégalaise de football a profité de la tribune qui lui a été offerte hier, mardi 13 février, par le club de la presse de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) pour annoncer cette enveloppe et tracer la feuille de route qui conduira le Sénégal vers cette compétition à travers le plan programme qui a été défini.

Au cours d'une rencontre organisée hier, mardi 13 février, dans le cadre des «Grands Rendez-Vous Sportifs» de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), le président de la fédération sénégalaise a fait le point sur l'agenda des matchs amicaux et du programme de préparation des Lions. Pour la réussite de cette campagne, le budget a été arrêté à plus de 7 milliards de Fcfa.

Copyright © 2018 Sud Quotidien.

