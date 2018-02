Des députés comme Aïda Mbodj ont eu à souligner l'aspect révolutionnaire de cette loi tant au niveau local que communautaire. Selon eux, la protection contre le blanchiment et le terrorisme est un combat de tous les instants et doit concerner toutes les couches sociales.

«Il nous faut parvenir à des transactions sécurisées utilisant de plus en plus les services bancaires et la monnaie électronique en lieu et place d'échanges à base de monnaie fiduciaire. Il serait souhaitable aussi que les signes monétaires saisis par tout agent économique sur les faussaires soient remis obligatoirement à la banque centrale», suggère-il.

«La dimension du phénomène justifie en lieu et place des réponses isolées et limitées à la sphère nationale, la communauté internationale se soit très tôt impliquée, en élaborant la convention internationale pour la répression du faux monnayage, conclue à Genève le 20 avril 1929», a-t-il rappelé.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.