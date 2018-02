Pour le volet technique, Ousmane Sy Savané, viceprésident du Gepci et principale cheville ouvrière du projet, a présenté les caractéristiques, la sécurité et l'hé- bergement du portail. S'agissant de la tarification, Sy Savané a rapporté que la version Pdf des journaux, sur le portail, est vendue à 200 francs Cfa, contrairement à la version papier. Il a surtout dévoilé les différentes rubriques au nombre desquelles "Mon Edito" qui donnera au lecteur d'acheter et lire le journal de son choix. Il en est de même pour "la Une" qui présentera la première de couverture de tous les journaux de toutes les obédiences éditoriales.

Car, pour le premier responsable de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, le numérique étant désormais présent dans tous les compartiments de la vie, « il appartient à chaque corps de métier de se pré- parer et de s'adapter. Je suis heureux de savoir qu'en créant ce portail, vous anticipez ainsi ». Avant le procéder au lancement du portail, l'occasion était également bonne, pour Bruno Koné, de réitérer la claire vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite pour la Côte d'Ivoire « une presse libre, professionnelle dont les acteurs sont traités avec dignité ». Bien avant le ministre, Patrice Yao, président du Gepci, a donné les raisons de la création de cette plateforme marchande dont il avait déjà annoncé la création au chef de l'Etat le 25 janvier dernier lors de la céré- monie d'échange de vœux avec la presse.

C'est l'une des visées du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) en créant son portail www.pressecotedivoire.ci dont le lancement a eu lieu hier à l'espace Latrille Event à Cocody. Rehaussant cette cérémonie, primordiale pour la presse ivoirienne, de sa présence, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné a dit tous les enjeux d'un tel outil. Pour lui, si l'on peut considérer le numérique comme étant à l'origine des difficultés de la presse, « il est évident qu'il est également un élément incontournable des lendemains meilleurs et de l'avenir de la presse ».

