Ce qui lui manquait depuis l'indépendance. «C'est la première fois que le Sud-Comoé bénéficie d'infrastructures dignes d'une région. Nous espérons que cela va continuer », a-t-il affirmé avec joie. En effet, selon le patron de la diplomatie ivoirienne, les populations attendent avec impatience le bitumage de la route de Tiapoum que le chef de l'Etat a promis ainsi que le raccordement entre Ayamé et Abengourou. «Ce sont les deux grandes routes qui nous tiennent à cœur dans la région. Je sais que les études en ce qui concerne la route de Tiapoum sont en cours et que le financement est trouvé », a-t-il affirmé.

Désormais, le chef lieu de région, Aboisso, a fière allure avec des voies bitumées, sa traversée de deux fois deux voies dont les travaux sont en cours et plusieurs autres infrastructures réalisées par le Programme présidentiel d'urgence (PPU). Samedi dernier, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh, fils prodige de la région, a constaté à travers une visite l'état des réalisations du pré- sident Ouattara dans la ville et l'avancement des travaux de développement en cours. Accompagnés des élus et cadres, il a exprimé toute sa joie et sa satisfaction au terme de sa randonné. «Je suis venu me rendre compte de l'avancée des travaux de la traversée d'Aboisso qui fait 1,5 km.

