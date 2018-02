Cela va éviter des mouvements d'humeur. A l'approche des examens, la température monte. Aujourd'hui, plus personne n'a de raison de se retrouver dans une situation conflictuelle. », a déclaré le porte-parole des fondateurs. Aussi se sont-ils engagés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne à l'école et que les enseignements se déroulent conformément au calendrier scolaire. Quant à Kandia Camara, elle les a exhortés à utiliser cet argent pour faire face aux charges de leurs personnels enseignants. « Je vous demande de parler à l'ensemble de vos collègues.

Selon le Directeur des Affaires financières, Sanogo Alpha, les promoteurs d'établissements privés seront payés au plus tard le mercredi 14 février prochain. « Pour l'heure, le ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction de l'encadrement des établissements (Deep) et la Daf ont achevé leur part de traitement du dossier.

