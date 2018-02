Cote d'Ivoire: Rallye Côte d'Ivoire-Bandama 2018 - Ambrosino, son équipe d'organisation et le programme

Le Rallye Côte d'Ivoire Bandama sera à sa 44ème édition, cette année.

Du vendredi 23 au dimanche 25 février prochain, l'épreuve d'ouverture de la saison africaine va réunir à Yamoussoukro les adeptes des sports automobiles. Avec près de six mois d'organisation, le président de la Fédération ivoirienne de sport automobile (FISA), le Franco-ivoirien Alain Ambrosino (né au Maroc), et son équipe sont en phase de bouclage et prêts à lancer la course. Le temps pour nous de nous familiariser avec l'équipe mise en place et présidée par «Ambro» et aussi le programme complet de la première épreuve du Championnat d'Afrique des Rallies.

Ambrosino en chef d'orchestre Le secrétariat du rallye est logé au secrétariat permanent de la FISA sis à Bietry, plus précisément au boulevard de Marseille. C'est de ce lieu que le comité d'organisation piloté par Alain Ambrosino coordonne tout. En plus de son statut de président du comité d'organisation, le président de la FISA est également le directeur de la course. Dans sa farouche volonté de réussir toujours cette première manche du calendrier africain, il a su se faire entourer des personnes volontaires et de conviction. C'est le cas de son vice-président Edouard Kouassi, par ailleurs commissaire sportif ASN. Sindou Fofana et Lambert Kouamé siègent dans le comité d'organisation.

Le comité d'organisation a établi également un programme alléchant qui débute déjà les 21 et 22 février prochains par les reconnaissances pour tous les concurrents. L'occasion pour les concurrents de se familiariser au parcours. Les premières émotions du Bandama 2018 auront lieu, le vendredi 23 février sous le coup de 15h05 avec le départ de la SuperSpéciale et de l'étape 1A.

Une Super-Spéciale qui aura lieu, cette année, en pleine journée, contrairement aux éditions précédentes où elle a lieu dès la tombée de la nuit. Le clou de cette épreuve sera donné le dimanche 25 février sous le coup de 12h30 avec la double cérémonie du podium et de la remise des prix.