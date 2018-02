Cote d'Ivoire: Rassemblement des républicains - Voici les six conditions pour gagner les élections locales

L es municipales et les régionales approchent à grands pas. Dans les états-majors, les partis politiques s'organisent pour remporter ces élections.

Même si officiellement, la campagne n'est pas encore ouverte, dans cette période dite de précampagne, les potentiels candidats sont déjà sur le terrain pour rencontrer les électeurs. Les opérations corps-à-corps et les meetings de remobilisation sont effectuées, histoire de marquer son territoire. Du côté du RDR, les tournées de sensibilisation et d'information organisées sur toute l'étendue du territoire ont permis aux cadres de la nouvelle direction de prendre langue et attache avec la base. Une initiative qui a beaucoup fait du bien au parti à la case verte au plan de la chaleur militante et de la remobilisation.

Mais, pour ce qui est des prochaines élections locales, six conditions cumulatives sont impérativement à remplir si cette formation politique veut conserver sa position de leader des partis politiques en Côte d'Ivoire. La première des conditions est tout d'abord le choix des candidats. C'est connu. On va en compétition avec ses meilleurs soldats pour mettre toutes les chances de victoire de son côté. Ce qui sous-tend que le choix des potentiels candidats qui défendront les couleurs du RDR doit être dénué de tout copinage et de toute complaisance.

Le candidat investi par le RDR doit allier à la fois les atouts de loyauté à l'égard de son parti et de notoriété. Il doit être connu de la base et de la population qu'il veut représenter. Dans une telle situation, tout parachutage serait suicidaire, porteur de germes de division et de frustration, ennemis de toute victoire. En outre, le choix des porteétendards doit se faire maintenant pour éviter des fissures et les dissensions dues aux hésitations au niveau de la direction. Sélectionner les candidats maintenant permettra non seulement de combattre la multiplicité des candidatures, mais aussi de se donner du temps pour mieux gérer les conséquences du choix pour préserver la cohésion au sein de son électorat. Si le RDR veut remporter les prochaines batailles électorales, sa direction ne doit pas tergiverser sur ce premier détail.

La deuxième des conditions est le problème des dissensions internes. Tout le monde sait que, dans presque toutes les régions du pays, les querelles de personnes minent la cohésion au plan local. Les tournées de sensibilisation et d'information initiées ces trois dernières semaines ont permis d'obtenir des résultats à ce niveau. Des responsables de base qui ne s'adressaient presque plus la parole ont pu se rapprocher ces temps-ci, grâce aux bons offices des missi dominici dépêchés par la rue Lepic, dans le cadre de ces tournées nationales. Mais, il ne faut pas se leurrer. Les élections locales à venir risquent encore d'exacerber le choc des ambitions, source de conflits.

Les problèmes de leadership et les antagonismes certainement seront mis à rude épreuve. Aussi parait-il plus que nécessaire de poursuivre les actions de médiation entamées sous peu pour amener les uns et les autres à une prise de conscience et à plus de responsabilité face à l'intérêt général. Les ambitions personnelles ne doivent pas primer sur les intérêts du RDR. Force doit être donnée à la sagesse et au bon sens pour maintenir le RDR en ordre de bataille dans l'unité et la cohésion pour des victoires éclatantes partout en Côte d'Ivoire.

La troisième condition à remplir est la mise en application des résolutions du troisième congrès ordinaire. Le dernier congrès du RDR a décidé d'apporter des solutions aux aspirations profondes de la base. Les recommandations des précongrès régionaux ont été adossées par le congrès des 9 et 10 septembre 2017. Une nouvelle équipe dirigeante a été mise en place.

Elle est chargée de traduire en actes les recommandations prises lors de la grand'messe des Républicains au Palais des Sports, en présence du président Alassane Ouattara. La présidente Henriette Dagri-Diabaté et sa secré- taire générale ont envoyé des émissaires dans tout le pays auprès des militants de base pour les rassurer. « Notre cri du cœur a été entendu », ont-ils lancé en substance à l'endroit des hommes et des femmes de terrain à la base. Aujourd'hui, il reste au moins 5 mois pour arriver aux élections. Cinq bons mois pour prouver aux militants que les nouvelles dispositions prises par la rue Lepic ne sont pas des paroles en l'air mues par des calculs électoralistes.

D'ici aux élections, les militants et sympathisants doivent sentir les prémices de la solidarité et du partage tant prônées par la nouvelle direction ces jours-ci. La quatrième condition est la mobilisation des ressources financières. Il est vrai que le financement des élections incombe en premier au candidat. C'est la raison pour laquelle le critère financier doit être déterminant dans la sélection des candidats à l'investiture. Mais, il est aussi vrai que sans un appui conséquent de la direction de leur parti, les candidats choisis risquent d'avoir du mal à s'imposer devant des candidats d'autres partis politiques, voire d'indépendants plus cossus et mieux préparés pour la bataille.

Le RDR, parti au pouvoir, doit donc se donner les moyens de sa politique, s'il veut vraiment conserver sa place de première formation politique en Côte d'Ivoire. En trouvant, bien sûr, les ressources financières pour l'atteinte de cet objectif aux prochaines élections locales. Il ne faut pas l'oublier. L'argent est le nerf de la guerre. La cinquième condition est le respect de la discipline du parti. Cette condition a été beaucoup mise à mal ces dernières années au sein du RDR. Profession de foi, pour certains, vœu pieux pour d'autres, le respect de la discipline du parti est pourtant la clé de la réussite. Sans elle, aucune œuvre politique ne peut durablement prospérer.

La discipline est l'épine dorsale dans l'évolution et le fonctionnement d'un parti politique. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de parti politique. Mais, il y a plutôt une association de copains. Les résultats sur le terrain l'ont attesté. Le non-respect de la discipline et des consignes de la direction ont fait perdre au RDR plusieurs postes électifs. Dans plusieurs cas, de 2011 à 2016, la multiplicité des candidatures en son sein, a provoqué le délitement de l'électorat du RDR en faveur de l'adversaire. Les exemples où la candidature de cadres du RDR a divisé les voix de ses électeurs au profit du candidat adverse sont proches. Pour ces élections locales à venir encore, les risques sont énormes.

D'où la nécessité d'œuvrer maintenant à les réduire au maximum, en réunissant les uns et les autres autour d'un projet commun profitable à tous. La sixième et dernière condition est la mobilisation autour de la liste électorale. Les élections sont un jeu d'arithmétique qui veut que le parti politique qui réussit à inscrire le plus de partisans sur la liste électorale ait plus de chances de l'emporter. La formation politique donc qui réussira à mobiliser le maximum de ses militants et sympathisants à la prochaine révision de la liste électorale aura fait un grand pas vers la victoire.

Certes, les délégations du RDR, dans le cadre des tournées de sensibilisation et d'information, ont toutes appelé la base à se mobiliser pour la prochaine révision de la liste électorale. Mais entre le discours et la réalité se dressent des obstacles (confection des documents administratifs, établissement de la CNI, transports pour le déplacement dans les centres d'enrôlement, etc.) qui ne sont pas insurmontables.

L'enrôlement des nouveaux électeurs et la rectification des changements survenus dans la vie des anciens électeurs doivent être sérieusement pris en compte maintenant pour garantir la victoire. Car, il ne faut pas confondre la foule et les électeurs. On peut avoir le capital affectif et échouer au vote effectif.