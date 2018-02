L'élimination de la faim et de la malnutrition en Côte d'Ivoire devrait être une réalité d'ici à 2030.

A cet effet, une feuille de route a été présentée hier, à l'auditorium de la Primature, par le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan. Cette feuille de route prévoit l'élimination d'ici à 2030 de la faim et veille à ce que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulné- rable, y compris les nourrissons, aient accès toute l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Sa méthodologie combine trois approches : une revue documentaire, une collecte de données secondaires et qualitatives et une analyse des données en sept étapes allant de la validation de l'approche méthodologique à la soumission de l'examen stratégique « faim zéro » au Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire.

En outre, le Viceprésident a souligné que le Gouvernement entend doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs et des pêcheurs en assurant l'égalité d'accès aux terres, aux autres ressources productives à toutes les populations. « Cette feuille de route n'est pas une nouvelle stratégie qui vient s'ajouter mais elle doit être perçue comme une boussole et un instrument de mise en œuvre efficace de l'ensemble des actions gouvernementales concourant à la réalisation des Objectifs de développement durables (OMD). C'est un document de référence qui retrace les efforts nationaux afin de réduire la faim à zéro d'ici à 2030.

Elle servira de matrice pour le suivi des actions gouvernementales », a-t-il expliqué. Aussi a-t-il invité les partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts du Gouvernement dans ce projet. Avant de les rassurer que la « Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de fondement solide pour assurer la lutte contre la faim et la malnutrition ». Au nom du Premier ministre, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie, a soutenu que la lutte contre la faim et la malnutrition sont au cœur des priorités du Gouvernement.

Elle a souhaité une synergie dans les actions en vue de l'atteinte des objectifs. L'assistant du Directeur Exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), Manoj Junega, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Babacar Cissé et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), José Graziano Dasilva, ont réitéré le soutien de leurs institutions au Gouvernement de Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet.