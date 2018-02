Cote d'Ivoire: Guiberoua - Collette pellaud offre un sanctuaire marial à la population

L'inauguration du sanctuaire a été précédée de la célébration du Saint Sacrement. L'officiant, le vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Gagnoa, le père Julien Goré, a particulièrement invité l'assistance à soigner son aspect intérieur et extérieur et à bâtir un monde de paix et de joie.

L'inauguration de l'édifice religieux placée sous le parrainage du président de la République, Alassane Ouattara, a eu lieu le dimanche 11 février dernier en pré- sence des autorités administratives, des membres du clergé de Gagnoa, des bonnes soeurs, des cadres tels que le ministre Christian Zagoté, l'ambassadeur Allou Eugène et de nombreuses personnes qui ont effectué le déplacement. Sis à Niaprahio, à quelques encablures de Guiberoua, le sanctuaire abrite une statue de la Vierge Marie conçue et réalisée à Lourdes à l'image de celle qui s'y trouve.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.