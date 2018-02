Les discussions sur l'annexe fiscale se sont très bien passées. Elles se sont effectuées dans un climat très constructif avec le secteur privé. Pourquoi ? Parce que nous avons les mêmes objectifs. C'est-à-dire que nous souhaitons qu'on ait un secteur privé qui soit très compétitif et qui contribue suffisamment aux recettes publiques pour nous permettre de réaliser les actions publiques. Donc, là- dessus, les choses se passent très bien. Je pense que des voix plus autorisées que la mienne pourraient vous donner sous peu, les conclusions finales de ce travail.

Les différents audits sont actuellement en cours. Je ne voudrais pas brusquer les inspecteurs qui sont sur le terrain. C'est un travail d'enquêtes et cela nécessite un travail fouillé. Je pense que cela va se faire dans les meilleurs délais. Je suis aussi pressé, peut-être même plus pressé que vous d'avoir ces résultats-là. Parce que, je souhaiterais que l'administration fiscale puisse vraiment aller de l'avant.

Nous allons nous employer à améliorer les conditions de travail. Mais ce que je voudrais surtout retenir et surtout que tout le monde retienne, c'est que personne ne changera notre pays à notre place. Les moyens dont nous parlons, c'est nous-même qui allons les générer. Si nous ne faisons pas le nécessaire pour améliorer ces moyens, il n'y a aucune possibilité pour que les choses changent. Donc, soyons d'abord suffisamment ingé- nieux, créons la richesse et à partir de là, on pourra, petit à petit, améliorer les conditions de vie de chacun. Mais dans tous les cas, pour ce qui me concerne, je ferai ma part. On fera vraiment le nécessaire pour que les agents aient le minimum pour pouvoir travailler.

Je viens dans ma maison voir mes agents, voir comment ils travaillent. Et faire également passer le message relatif à mes attentes qui sont assez fortes. Je souhaiterais que l'administration fiscale ivoirienne soit une administration exemplaire. Une administration qui produise des résultats. Une administration qui aide au développement de ce pays, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Qu'elle soit en particulier, une administration qui tienne à ce que les procédures soient respectées, qui ait de grandes valeurs d'éthique et qui veille à ce que les deniers publics soient orientés vers leur destination.

