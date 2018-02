Cote d'Ivoire: Malversation à la direction générale des impôts - Des têtes vont tomber

D'autres indiscrétions, proches du patronat ivoirien et des chambres consulaires, nous font savoir qu'il mettra bientôt de l'ordre là où il y a le désordre, là où il y a la gabegie. Et qu'il est surtout déterminé à moraliser la DGI qui ne doit pas perdre de vue son triptyque : Management, Ethique et Vision. En tout cas, ajoute notre source, c'est un Secrétaire d'Etat très remonté qui n'admet pas qu'au moment où la Côte d'Ivoire compte sur ses ressources intérieures pour développer son économie et tracer les sillons de l'émergence, des personnes tapies dans l'ombre prennent un malin plaisir à annihiler les efforts consentis par le gouvernement et les contribuables.

Au cours de ce discours d'orientation, il a demandé à la DGI de se doter d'un outil fiable et sécurisé, « laissant peu de place aux manipulations éventuelles et aux opérations manuelles, qui sont autant de risques de déperdition des recettes fiscales ». Responsabilisant tous les agents car « toutes les conséquences devraient être tirées du non-respect des contrats d'objectifs assignés aux responsables ». Le Secrétaire d'Etat qui a décidé de tout suivre personnellement est, selon des sources proches des organismes financiers internationaux, en attente des audits internes.

Notamment en matière de sécurisation de l'outil informatique et de disponibilité d'un système statistique qui soit un vrai outil d'aide à la décision. Le rendement du contrôle fiscal, malgré les nombreuses présomptions de fraude, ne parait pas à la hauteur de la situation. Il en est de même du rendement de plusieurs directions et de la célérité à prendre en charge la résolution des problèmes relevés. ».

En décembre 2017, un autre confrère a révélé un trou de 2 milliards FCFA découvert dans l'une des recettes de la commune d'Abobo. En février 2018, le premier confrère qui avait annoncé les manquements en 2014, est revenu cette fois à la charge pour relever la présence d'un vaste réseau de faussaires qui, fort des complicités, aurait détourné la grosse somme de 400 milliards FCFA. Et les cas sont légion. Des vols qui ne sont pas restés sans réaction. En effet, au cours du séminaire bilan de cette régie qui en dégageant par la même occasion, les perspectives, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Un discours de rupture qui n'était pas fortuit.

