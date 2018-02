Cote d'Ivoire: Coupe de la confédération - L'Africa et l'AS Tanda à la peine

Dans une enceinte apparemment trop grande pour eux, les Vert et Rouge ont concédé un nul plutôt heureux (1-1) face à une formation mauritanienne très moyenne mais plus dangereuse pendant les 90 minutes de jeu. Gonazo Ya Thomas avait pourtant mis les Aiglons sur la voie royale avant la pause. En extension, il arrive à tromper la vigilance du portier de Nouadhibou, Brahim Soulemane (43'). La joie des Aiglons n'a duré que le temps de la pause. Seulement sept minutes après la reprise, la formation coachée par le Camerounais Njoya Mauril (exentraîneur du Séwé Sport de San Pedro et de l'ASI d'Abengourou) rétablit la parité.

