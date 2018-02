La réponse n'a pas tardé. 72 heures après la conférence de presse donnée par M. Kouassi Koffi Félix dit KKF, accusant la mairie de Cocody d'avoir démoli le marché provisoire de l'espace St Jean sans l'avoir consulté, alors qu'il en est le promoteur, la mairie a réagi par l'entremise de son sous-directeur des affaires juridiques et du contentieux, Gomis Abdoulaye Nassé.

Celui-ci a animé une conférence de presse hier dans la petite salle de mariage de la mairie. Il a qualifié d'allégations les propos tenus par KKF. Et, il l'a sommé d'arrêter. « C'est encore par respect que je n'ose pas dire que ce sont des propos diffamatoires. Mais, si ça continue la mairie prendra ses responsabilités », a-t-il menacé. En effet, contrairement au dire de KKF, Gomis Abdoulaye Nassé a expliqué que le contrat entre lui et la mairie n'a, en aucun cas, été élaboré sur la base d'un B.O.T. « Dans la convention, il est dit clairement que le marché devrait être construit de façon provisoire sur financement du promoteur. En contrepartie, ce dernier l'exploiterait jusqu'à la construction du nouveau marché et le transfert des commerçants.

A partir de ce moment, le contrat prenait fin. Malheureusement pour la mairie et heureusement pour le promoteur ce qui devait durer deux ans à partir du 02 août 2007, date de la signature du contrat, a duré 10 ans. Aujourd'hui, avec la construction du nouveau marché et le transfert des commerçants, le contrat entre la mairie et KKF prend fin », a argué le conférencier. Ainsi, durant ces 10 ans, la mairie selon Gomis A. Nassé n'a encaissé que les impôts, donc les taxes, quand l'encaissement des pas de porte et des loyers des magasins revenait à KKF. Ce qui a même amené les commerçants à refuser pendant un moment de payer les loyers estimant qu'il était recouvré les fonds investir et le bénéfice. « C'est ainsi que la mairie a organisé une rencontre entre les deux parties.

A cette réunion, le maire a demandé aux commerçants de toujours payer les loyers car tant que le nouveau marché n'est pas construit, le contrat demeure », a expliqué Gomia A. Nassé. A l'en croire, avant de déguerpir les commerçants, la mairie a adressé deux mises en demeure au promoteur. Soit le 08 novembre 2016 pour annoncer que les travaux de la construction de l'ancien marché prendront fin en avril 2016 et le deuxième le 26 septembre 2017 par voie d'huissier pour demander à KKF la fermeture du marché provisoire.

C'est ainsi qu'à la réception du second courrier, a poursuivi le confé- rencier, KKF a envoyé un mémorandum à la mairie pour expliquer toutes les difficultés qu'il avait à recouvrer ses fonds auprès des commerçants. « Voilà pourquoi le déguerpissement a eu lieu en janvier. C'était pour lui laisser le temps de recouvrer ses arriérés. Pour nous, il n'y a pas de litige. Nous avons rempli toutes nos obligations », a-t-il conclu.