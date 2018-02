Congo-Brazzaville: Justice restauratrice - Les acteurs du domaine renforcent leurs capacités

Charly Bepaly a indiqué que lorsqu'il est question de résoudre des conflits qui touchent aussi bien les auteurs et les victimes des infractions que des membres de leurs familles et communautés, la justice restauratrice recourt parfois aux mécanismes extrajudiciaires. La particularité de cette justice est qu'elle permet à toutes les personnes en conflits de participer à la recherche des solutions.

L'activité a été organisée à l'initiative du Bureau national catholique pour l'enfance (BNCE). Principal animateur de la séance, Charly Bepaly, conseiller à la Cour d'appel et magistrat délégué au service d'études et de documentation du ministère de la Justice, a, d'entrée de jeu, défini ce qu'on entend par la justice restauratrice, sa particularité et ses mécanismes.

Une séance de formation a réuni, le 13 février au siège de l'association Grandissons ensemble, dans la commune de la Gombe, des juges et greffiers des tribunaux pour enfants, des assistants sociaux, des membres de l'administration pénitentiaire et des membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant.

