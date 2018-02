Congo-Brazzaville: Développement agricole - La FAO encourage l'utilisation de technologies numériques

L'agence des Nations unies et Telefónica, l'une des plus grandes entreprises de télécommunication au monde, ont signé un accord afin d'œuvrer en faveur du développement agricole, de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

L'accord sera l'occasion de mettre en place des initiatives conjointes relatives à l'innovation, la numérisation, l'analyse des données et les systèmes, de manière à ce que les agriculteurs soient en mesure d'accéder à des informations essentielles qui leur permettront d'améliorer leurs moyens d'existence et de renforcer leur résilience face au changement climatique. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), il s'agit surtout de préparer les agriculteurs à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes induits par le changement climatique.

« Ce partenariat nous aidera à faire face à certains des plus grands défis de notre temps, à savoir la lutte contre la faim, la pauvreté et les effets du changement climatique sur le secteur agricole. Accéder à des informations fiables, dont celles liées au changement climatique, est essentiel afin d'autonomiser les agriculteurs, en particulier ceux qui vivent dans les pays en développement », a affirmé José Graziano da Silva, directeur général de la FAO.

Conclu pour une période de trois ans, cet accord prévoit, entre autres, l'extension de l'internet à des objets ordinaires relatifs au secteur agricole, afin d'améliorer les procédures et l'utilisation efficace des ressources naturelles. L'utilisation de « Big Data » - soit la gestion et l'analyse d'un grand nombre de données sur le changement climatique, en vue de mettre en place des systèmes d'alerte précoces - figure au nombre des priorités.

Le troisième domaine concerne l'éducation numérique et le renforcement des capacités : une partie du contenu éducatif de la FAO sera intégrée aux plateformes de formation ouverte. « Nous espérons que nos données, nos connaissances et nos technologies contribueront au développement de notre société et que sa numérisation ajoutera de la valeur à des organisations telles que la FAO, qui prennent des décisions en se fondant sur des données cruciales », a déclaré la directrice mondiale de la Stratégie des affaires publiques de Telefónica, Trinidad Jiménez.