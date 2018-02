Congo-Brazzaville: Bourses de coopération - La Turquie lance la campagne d'inscription

Reçu en audience, le 13 février à Brazzaville, par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, l'ambassadeur de Turquie au Congo, Can Incesu, a annoncé que les inscriptions au titre de l'année 2018-2019 se font sur le site turquie.brazzaville@mfa.gov.tr.

La campagne de bourses de Turquie pour l'année académique 2018-2019 se fera en deux phases. La première se déroulera jusqu'au 5 mars et concerne les étudiants ayant déjà une licence ou un deuxième cycle.

En effet, il s'agit de ceux désireux d'aller poursuivre leurs études en deuxième ou troisième cycle en Turquie. La seconde phase se déroulera, quant à elle, du 16 avril au 27 mai. Elle sera destinée aux nouveaux ou anciens bacheliers.

« Les inscriptions se font, comme toujours, sur internet. Le ministère de l'Enseignement supérieur vient d'être informé, donc les étudiants peuvent demander des renseignements à l'ambassade et sur notre page Facebook ou notre page internet. Le plus important dans ces campagnes, c'est que je demande aux jeunes de ne payer aucun intermédiaire pour faire leur demande. Donc tout est gratuit, il s'agit des bourses, les demandes, les enregistrements, tout se fait gratuitement », a expliqué Can Incesu à la presse.

Le diplomate turc a insisté sur le fait que les jeunes, qui auront la chance d'obtenir la bourse, ne paieront rien jusqu'à la fin de leurs études. Interrogé sur le quota, il a répondu qu'aucun nombre n'a été défini. « Mais comme chaque année, plus nous obtenons de bons candidats, plus nous pourrons avoir de bons boursiers qui poursuivront leurs études en Turquie. Toutes les filières sont disponibles, donc cela dépend du cursus précédent du candidat. Je pense que chaque année, nous aurons de plus en plus de diplômés », a poursuivi Can Incesu, précisant qu'actuellement une cinquantaine de jeunes congolais étudient en Turquie et trois diplômés étaient déjà de retour au pays.

Ainsi, les dossiers des candidats seront reçus et examinés sur internet. Les étudiants peuvent, cependant, se renseigner auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'ambassade, qui ne reçoivent pas les dossiers.