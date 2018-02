Mali: RSE - La BICIM appuie 565 kits solaires aux élèves du village de Mouzoun

Le kit est une ampoule rechargeable. Il est doté d'un panneau solaire, d'une mini batterie et d'une ampoule. Dans la journée, il s'agira de poser le kit au soleil et l'allumer la nuit. L'autonomie va de 4 à 8 heures.

Ce projet de kits solaires dont le caractère social n'est plus à démontrer a été retenu cette année. Il vise à aider les enfants dans leur scolarité en leur permettant d'apprendre leurs leçons la nuit. Ainsi, 565 kits ont été remis à autant d'élèves de 131 familles dont les premiers par le Directeur Général et le PCA de la BICIM.

Le chef du village et ses conseillers, le représentant du maire, Diombo Doumbia et de nombreux chefs de famille et les élèves sont sortis massivement pour réserver un accueil digne à la délégation.

Les membres de l'association Vision Jeunes et une forte délégation de la Direction générale de la BICIM comprenant notamment le Président du Conseil d'Administration, Abdoulaye Amadou Sy, le Directeur Général, Samir Mezine, la Responsable RSE, Astan Dravé, avait fait le déplacement pour cette cérémonie très significative dans le cadre de la Responsabilité Sociale et Environnementale de l'entreprise.

