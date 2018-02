Afrique: Aissata Koné Sidibé prend les rênes du Club des Dirigeants de Banque d'Afrique

La Directrice générale de Coris Bank Mali, Aïssata Koné Sidibé a été portée à la tête du Club des Dirigeants et établissements et crédit d'Afrique lors d'une Assemblée Générale conjointe tenue le 8 février à l'occasion des Journées Annuelles de ladite structure tenue à Dakar.

Celle qui a conduit avec brio les premiers pas de la filiale malienne du groupe Coris Bank ne manque pas d'ambition durant son mandat à la présidence du Club.

Elle entend notamment relever le défi de l'organisation des activités des 30 ans du Club à Bamako. Sans oublier les objectifs prioritaires de l'organisation dont le principal est de «satisfaire les besoins d'informations et de formation de ses membres ... ».

L'idée du club des Dirigeants de Banque et d'Etablissements de Crédit d'Afrique a été murie en 1987 à la suite d'un séminaire à Paris.

Il sera créé par un groupe de banquiers africains en janvier 1989 à Lomé où se trouve son siège social. Il compte à ce jour une soixantaine membres constitués notamment de présidents, directeurs généraux et adjoints des banques et établissements de crédit de tous les pays du continent africain.

Pour sa rencontre de cette année dans la capitale sénégalaise, les sous thèmes qui ont été développés portaient sur entre autres : «Innovation et financement», «La banque de demain et son contexte réglementaire», «Les grands enjeux de l'innovation et de la digitalisation», «Innovations et moyens de paiement: la digitalisation et ses conséquences», «Introduction: innovations financières et risques», etc.

Au-delà des discussions sur ces thématiques, le Club a tenu son assemblée générale qui a abouti au choix de la Directrice Générale de Coris Bank Mali pour diriger le Club des Dirigeants de Banque et d'Etablissements de Crédit d'Afrique.

Un choix qui honore sans nul doute le secteur bancaire malien, en général et Coris Bank Mali en particulier, une banque qui a démarré ses activités en 2014.

Et depuis lors sous la houlette de Aissatou Kone Sidibé, première femme Directrice Générale, d'une filiale au Sud Sahara de la banque panafricaine, elle a su trouver sa place dans le microcosme bancaire local pour devenir aujourd'hui un acteur majeur du financement de l'économie nationale.

Titulaire d'un MBA (Master of Business Administration) en Finance et Comptabilité de l'Université de Rochester dans l'État de New York et d'une Maitrise en Gestion des Entreprises de l'Université de Paris X Nanterre, France, elle affiche déjà son engagement à assumer pleinement cette mission avec comme priorité : relever le défi de l'organisation des activités des 30 ans de l'organisation au Mali, sans oublier les missions prioritaires du Club.

Cette promotion qui intervient un peu plus d'un mois seulement après l'élection du Directeur général de Ecobank Mali, Touré Coumba Sidibé à la tête de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF Mali) secondée par la DG de Orabank, sont des signes évidentes que les femmes occupent une place vitale dans le secteur bancaire malien.