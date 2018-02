Congo-Kinshasa: Opposition - Moïse Katumbi, Gabriel Kyungu et Félix Tshisekedi se sont rencontrés à Bruxelles

Une rencontre significative et tout aussi symbolique car elle visait à donner un bel exemple d'unité d'action et d'esprit qui caractérise le Rassemblement. Une certaine opinion faisait déjà état de fissures dans cette plate-forme, sur fond de querelles intestines. Les trois leaders ont donc tenu, à travers leur rencontre, à véhiculer l'image d'unité en leur sein tout en cherchant à dissiper tout malentendu entre eux.

Chaudes retrouvailles à Bruxelles où les trois leaders du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'étaient retrouvés pour échanger sur l'avenir de leur plate-forme et alliés. Gabriel Kyungu wa Kumwanza, en séjour dans la capitale belge pour des soins médicaux, en a profité pour rencontrer Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, le 13 février. Une occasion pour les trois personnalités de faire l'état des lieux de la situation de leur regroupement politique.

