Sénégal: Salon International de l'Economie Numérique - Tigo marque sa présence

Tigo, opérateur digital lifestyle, poursuit sa quête de démocratisation de l'internet en proposant des services internet à des tarifs accessibles. «Nous avons au trimestre 2017 procéder à une augmentation des volumes de données sur l'ensemble de nos forfaits internet, afin d'en offrir toujours plus à nos clients. Cette augmentation est de plus 50% pour certains forfaits. Nous sommes heureux de voir que nos initiatives créent une certaine émulation sur le marché pour le plus grand bien des clients», Joyce Sagoe, Directrice Marketing Tigo.

Ce datacenter de dernière génération représente l'une des contributions de Tigo au développement numérique du Sénégal. Il soutiendra les entreprises de toutes les industries et toutes les tailles du Sénégal et de la sous-région, en fournissant une installation sécurisée qui répond à leurs besoins de stockage de données.

Tigo, entreprise résolument tournée vers le numérique y prend une part active en animant des ateliers thématiques, et en présentant ses solutions et services innovants aux visiteurs.

