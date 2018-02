Congo-Kinshasa: La MONUSCO et l'Unicef fustigent le recrutement des enfants soldats dans les rangs des groupes armés

En conclusion, le Chef du bureau du Nord Kivu appelle à la vigilance et au renforcement des dispositifs mis en place pour s'assurer que la justice militaire sanctionne sévèrement les militaires et les éléments des groupes qui seraient coupables des violations des droits des enfants.

Au Nord-Kivu, la plupart des enfants ont été séparés principalement des groupes armés Nyatura, Rayia Mutomboki, Mai Mazembe, FDLR FOCA et NDC-Rénové. Parmi ces enfants séparés, 1,031 dont 128 filles et 921 garçons ont été recrutés et séparés durant l'année 2017. Environ 40 autres groupes ont été identifiés comme recruteurs d'enfants durant l'année 2017 ».

En 2017, ajoute Daniel Ruiz, « au total, 2,360 enfants dont 271 filles et 2,089 garçons ont été séparés des groupes et milices armés en RDC.

Le Nord-Kivu se taille la part du lion. En 2017, 179 enfants (177 filles, 2 garçons) ont été victimes des violences sexuelles. Les FARDC et la PNC semblent être les principaux auteurs de violence sexuelle commises à l'encontre des enfants, avec 57 cas vérifiés en 2017. Dans de nombreux cas, les enfants ont été directement pris pour cible, recrutés et utilisés comme fétiches, combattants, espions, porteurs, boucliers humains, esclaves sexuels, etc.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.