Afrique Australe: L'Angola participe à la réunion entre la SADC et l'ONU

New — L'Angola participe mercredi à New-York à la deuxième réunion de haut niveau entre la SADC et les Nations Unies destinée à réévaluer la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention (FIB-Sigle en anglais) en République Démocratique du Congo.

Selon les services de presse de la Mission Permanente de la République d'Angola près des Nations Unies à New-York, la délégation a été conduite par le chef d'Etat-major Général des Forces Armées Angolaises (FAA), Geraldo Sachipengo Nunda.

La rencontre vise à analyser l'application des recommandations sorties de la réunion de haut niveau réalisée le 10 juillet 2017, à New-York qui a pour objectif l'amélioration des capacités opérations de cette brigade pour garantir la stabilité à l'Est de la RD Congo et la paix sur tout le pays et dans la région.

La FIB est un mécanisme de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la RDC (MONUSCO), composée des effectifs de trois Etats-Membres de la Communauté de l'Afrique Australe (SADC), notamment l'Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie.

Outre l'Angola, Président de l'Organe de Coopération Politique, Défense et Sécurité de la SADC - feront partie de la réunion la double troïka de l'Organisation sous-régionale (Afrique du Sud, Namibie, Zambie et Swaziland), les pays qui contribuent en troupes à la MONUSCO-FIB (Afrique du Sud et Swaziland), les pays contribuant en troupes de la MONUSCO-FIB (Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie) avec le Département des opérations de Maintien de la paix (DPKO) de l'ONU.

Les participants vont chercher à améliorer la concertation entre la MONUSCO et la FIB pour bien jouer son rôle opératif en vue de neutraliser les forces négatives dans la RDC, ayant en considération la tenue des élections dans ce pays, prévues pour décembre de l'année en cours.

Avant la réunion d'engagement, la Double Troika et les Pays contribuant en troupes à la MONUSCO-FIB ont réalisé mardi dans la Mission Permanente d'Angola près de l'ONU, une rencontre de coordination avec le secrétaire de la SADC.

La rencontre a été présidée par l'Afrique du Sud, en qualité de président de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe et Co-présidée par l'Angola, président de l'organe pour la coopération dans les secteurs politique, de Défense et Sécurité de la SADC.