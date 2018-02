Maroc: Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des conseillers

Rabat — Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, à l'occasion de la clôture de la session d'automne de l'année législative 2017-2018.

Dans ce message, M. Benchamach exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l'ensemble des membres de la Chambre des conseillers, sa plus profonde révérence imprégnée des plus sincères sentiments de fidélité, d'estime et de loyalisme.

La session d'automne, relève le président de la Chambre des conseillers, a été marquée par des événements nationaux et internationaux de grande importance, à leur tête le discours royal prononcé devant les représentants de la Nation à l'occasion de l'ouverture de l'année législative 2017-2018.

Dans ce discours, SM le Roi a appelé le Gouvernement et le Parlement à opérer un nouveau tournant historique et à élaborer un modèle de développement pour accompagner les mutations que connait le Royaume à tous les niveaux, note M. Benchamach, ajoutant que la Chambre des conseillers a interagi en veillant à l'organisation du troisième Forum parlementaire sur la justice sociale, prévu les 19 et 20 février 2018, sous le thème "les enjeux de la justice sociale et territoriale et les fondements du nouveau modèle de développement".

C'était aussi une session "exceptionnelle" au vu du bilan législatif qualitatif et des axes des plénières mensuelles consacrées à la politique générale, souligne le président de la Chambre des conseillers, relevant que cette session a connu une intense activité des commissions parlementaires d'enquête, qui ont enregistré une première à travers la mise en place de trois commissions parlementaires d'enquête.

Sur le plan de la diplomatie parlementaire, ajoute M. Benchamach, cette session a été marquée par une participation active aux travaux des différentes organisations régionales, continentales et internationales, particulièrement dans les pays d'Amérique latine où la Chambre des conseillers assume désormais un statut institutionnel exceptionnel qui s'est conforté par une dynamique sans précédent au niveau des relations parlementaires.

Cette dynamique a clairement permis de déconstruire l'image figée que véhiculaient les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume autour de la question du Sahara marocain, a expliqué M. Benchamach, ajoutant cette dynamique a été maintenue à travers l'accueil de délégations parlementaires de plusieurs pays frères et amis et l'ouverture de la Chambre sur son environnement, ainsi que son "interaction continue avec les attentes et les aspirations de l'ensemble de citoyens et citoyennes".

Le message relève, en outre, que la Chambre des conseillers et ses composantes gardent toujours à l'esprit les Hautes orientations royales pour améliorer davantage sa performance dans les différentes facettes de l'action parlementaire, ajoutant que la Chambre haute du parlement demeure constamment mobilisée pour s'acquitter des missions qui lui sont dévolues, en toute sincérité et abnégation, et ce au service des intérêts suprêmes de la Nation et en réponse aux attentes du peuple en vue d'immuniser le projet sociétal démocratique moderne et solidaire dans lequel s'est engagé le Maroc sous le leadership de SM le Roi.

M. Benchamach implore, enfin, le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, de Lui accorder santé et quiétude et de réaliser les aspirations du Souverain à davantage de progrès et de prospérité pour Son Royaume et Son peuple fidèle.

Il a également prié Dieu de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija et de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.