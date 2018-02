Afrique: La ville de Marrakech s'apprête à accueillir la 5ème édition du Forum sur la performance des systèmes de santé en Afrique

Le Forum sur la performance des systèmes de santé en Afrique (Forum Afrisanté) est un cadre de réflexion sur le devenir des centres hospitaliers en Afrique. L'innovation, la gouvernance et la couverture de santé universelle sont notamment des piliers de ce nouveau modèle de santé africaine.

Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé est une priorité pour le peuple africain. Ce Forum intercontinental qui se tiendra, du 21 au 22 février 2018 à Marrakech (Maroc), sous l'égide du Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, est aussi un grand défi pour les gouvernements de l'Afrique qui sont appelés à mettre en place des systèmes de santé efficaces, innovants et surtout, accessibles.

Les acteurs du privé ont aussi un important rôle à jouer dans ce nouveau modèle de la santé en apportant notamment, leur appui financier.

En marge de cette 5ème édition, une séance d'appels à projets sera animée par les Ministres de la santé de la région qui présenteront leurs projets en cours de réalisation. Cette édition promet aussi d'être une réelle plateforme B2B de débats et d'échanges entre gouvernements ; professionnels et opérateurs du secteur ; organismes de financement et de coopération ; experts internationaux ; etc.

Dans son élan de croissance, l'Afrique est freinée par le manque d'infrastructures sanitaires fiables. Le Forum Afrisanté est une occasion de réfléchir à cette problématique. Innovation, gouvernance et couverture de santé universelle sont des piliers de ce nouveau modèle de santé africaine.

Favoriser le partenariat sud-sud

Suite au succès de ses précédentes éditions, le Forum Afrisanté s'impose aujourd'hui comme le rendez-vous le plus important des stratégies et politiques de santé en Afrique francophone, en vue de favoriser le partenariat Sud-Sud. Le Forum Afrisanté est un événement régional annuel du secteur de la santé en Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale. Il est aussi une plateforme de débats B2B pour tous les acteurs clés du développement des systèmes de santé, et qui propose un débat stratégique loin des préoccupations technico-médicales qui dominent les congrès de spécialistes.

Cette vision horizontale des systèmes de santé africains a souvent manqué aux débats sur la santé. Cette approche est nécessaire et capable de soutenir les politiques et les efforts des décideurs africains pour apporter des réponses pragmatiques aux défis de la santé.

Depuis 2013, le forum connaît la participation de 200 membres ; 200 exposants et partenaires ; et 25 pays sont représentés. Parmi les participants à ces assises, on note : les Ministères et organismes sous tutelle (Santé, Prévoyance Sociale, équipement et infrastructures, budget et finances... ) ; des Etablissements de santé (cliniques, centres hospitaliers, etc.) ; des Equipementiers médicaux et fournisseurs de consommables ; des Assurances, sociétés IT dédiées au secteur de la santé ; des Industries pharmaceutiques et affiliées ; Organismes de financement publics et privés du secteur sanitaire ; des Organismes de coopération et d'aide sanitaire internationaux et régionaux ainsi que des Cabinets d'audit et de consulting en management sanitaire.