Angola: La Hongrie investit 172 millions de dollars au pays

Luanda — Cent soixante-douze millions de dollars seront investis dans divers secteurs, dans un futur proche, par des entreprises hongroises opérant en territoire angolais, a annoncé mercredi, à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Péter Szjjárto.

Intervenant en marge d'une audience que lui a accordée le vice-président de la République d'Angola, Bornito de Sousa, dans le cadre de sa visite de travail de 24 heures à Luanda, Péter Szjjárto a dit que le montant avait été octroyé par l'Exibank hongrois, à travers une ligne de crédit, pour soutenir les investissements en Angola.

Le ministre hongrois a déclaré que le volume des échanges entre l'Angola et la Hongrie avait été multiplié par 16, sans toutefois préciser le chiffre d'affaires.

Il a souligné que la coopération économique prédominait dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie.

Le ministre a également annoncé que les deux pays coopéreraient dans le secteur de la défense et de la sécurité, où les militaires angolais pourraient être formés à l'académie militaire de Budapest, dans des spécialités qui seraient définies par l'Angola.

"La Hongrie fait beaucoup d'efforts pour protéger sa frontière", a-t-il souligné, ajoutant que l'Angola pourrait profiter de l'expérience hongroise dans ce domaine.

Péter Szjjárto a déclaré que son pays continuerait à coopérer dans le domaine de l'éducation, avec une augmentation de 50% du nombre de bourses d'études pour les Angolais.

Chaque année, la Hongrie attribuait 20 bourses d'études universitaires à des citoyens angolais.

Accord

Ce mercredi, deux instruments juridiques ont été signés entre l'Angola et la Hongrie, dans les domaines de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, dans ce dernier impliquant l'Institut Supérieur des Relations Internationales "Venâncio da Silva de Moura" et l'Institut des Relations Internationales du Ministère des Affaires étrangères de Hongrie.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce s'est réuni, cet après-midi, avec le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Pendant son séjour en Angola, le chef de la diplomatie hongroise s'entretiendra aussi avec les ministres de l'Energie et de l'Eau, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et de l'Innovation, entre autres entités.

Les relations entre les Républiques d'Angola et de Hongrie ont été formellement établies en avril 1977 avec la signature de l'Accord de coopération économique, technique et scientifique qui prévoit un certain nombre de protocoles et mémorandums dans les domaines du commerce, de la santé, de l'agriculture et de la culture, dès 1981.

Il convient de rappeler que c'est avec l'aide des économistes hongrois que le gouvernement angolais a entamé en 1985 les réformes économiques pour évoluer à l'économie de marché après 10 ans d'économie planifiée.