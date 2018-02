Afrique Centrale: Sassou chez Kabila - Quand la peste parle au choléra

Il reste à savoir s'il voudra participer au marché. En tout état de cause, les Congolais devraient plus s'inquiéter de cette rencontre au sommet que d'en attendre véritablement des résultats probants pour relancer le processus électoral en panne.

Et même là, il faut attendre de voir l'homme à l'œuvre, car il a été le bras armé d'un dictateur féroce et silencieux, Eduardo Dos Santos pour ne pas le nommer, qu'il a servi dans l'ombre pendant près de trois décennies. Il connaît donc bien la recette.

Dans la même veine, du côté de Brazzaville, l'on soutient que « quand Kinshasa éternue, Brazzaville s'enrhume ! ». Face aux risques d'explosion, une réponse communautaire et des plus appropriées, était donc attendue.

On le sait, la RDC, en plus de son état comateux consécutif à la grave crise politique qu'elle vit, connaît des attaques de bandes armées qui la parcourent sans discontinuer, mettant sous coupe réglée des régions entières.

De prime abord, l'initiative ne manque pas de pertinence et est, de ce fait, à saluer car les chefs d'Etat des Grands Lacs se montrent préoccupés par la situation au Congo et au-delà, par la stabilité de la sous-région.

Au menu des échanges entre Denis Sassou Nguesso, Joao Lourenço et Joseph Kabila, la situation sécuritaire et la question des élections en RDC.

