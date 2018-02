Congo-Brazzaville: Sécurité numérique - Une vitrine nationale pour sensibiliser à la cybersécurité

Réalisé par le Centre d'informatique et de recherche de l'armée et de la sécurité (Ciras) en collaboration avec le ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, le site internet vise à promouvoir la culture de la cybersécurité et vulgariser les bonnes pratiques de sécurité du numérique au Congo.

La plateforme de sensibilisation à la sécurité numérique est disponible à l'adresse www.pssn.cg. Elle a été présentée, le 13 février à Brazzaville, en présence du ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, et du conseiller du président de la République chargé des Télécommunications et du numérique, Yves Ikonga.

Le portail est dédié à la sensibilisation, au conseil et à l'information des internautes sur les particularités du monde virtuel. Via des articles didactiques, le site se donne les moyens d'informer, former, éduquer et sensibiliser à la sécurité du numérique. Il assure la veille technologique sur la sécurité des systèmes d'information et permet une vue exhaustive des incidents informatiques. En fournissant une documentation sur les bonnes pratiques, le portail publie en temps réel des alertes sur les risques potentiels.

Le site présente plusieurs onglets et met un accent particulier sur l'éducation, à l'instar des aspects techniques propres aux professionnels. Jean Marius Ibara Kiebe Kanimboet, qui a assuré la présentation pour le compte du Ciras, estime, d'ailleurs, que « le côté obscur du numérique doit être dévoilé chez les internautes ».

Si la page d'accueil est étoffée d'articles, bulletins et guides sur les réflexions afin de mieux cerner internet, d'autres onglets alertent sur les dangers, comme les pratiques de téléchargement « aveugle » des fichiers et autres pièces jointes sans contrôle. Grace à un bulletin d'information, le site offre des solutions pour lutter contre des « cybercrimes ». Le portail va plus loin, car il laisse des astuces pour démasquer de faux comptes Facebook, par exemple, et lève le voile sur les modes opératoires des pirates tout en préconisant des mesures préventives.

Ce site internet est un relais important du programme de sensibilisation de la population à l'utilisation efficace du numérique, a souligné le ministre Léon Juste Ibombo. Pour lui « la responsabilité du gouvernement est d'abord de protéger les citoyens, le tissu économique, ensuite d'anticiper les menaces, et enfin de réprimer les actes et les auteurs délictueux ».

Profitant de cette présentation ayant débouché sur un échange sur la sécurité numérique au Congo, Léon Juste Ibombo a rappelé l'importance d'arrimer ces outils de sensibilisation à un arsenal juridique capable d'assurer la sécurité des uns et des autres. Le ministre a cité plusieurs avant-projets de loi portant sur la protection des données à caractère personnel, les transactions électroniques, les droits d'auteur et droits voisins ainsi que ceux sur la cyber sécurité et la cybercriminalité.

En attendant ces lois et la mise en place d'institutions nouvelles pour la gestion de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo a appelé à une mobilisation autour d'une utilisation « citoyenne » de l'internet et des réseaux sociaux.

« Nous souhaitons que cette action de sensibilisation soit relayée chaque fois que possible, par le secteur associatif et privé, pour une utilisation citoyenne des réseaux sociaux et, je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous », a-t-il déclaré.