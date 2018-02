Congo-Brazzaville: Lutte contre le changement climatique - Le pays prépare sa requête à soumettre au fonds vert

Le ministère de l'Economie forestière a lancé, le 14 février à Brazzaville, en collaboration avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, les études de faisabilité dans les domaines économique, social, environnemental et écologique. L'objectif étant de disposer d'un projet convaincant qui pourra bénéficier de l'appui financier du fonds vert climat.

« Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, il faut de l'argent. Et, il y a un organisme qui a été créé pour venir en aide aux parties prenantes sur le plan financier. Pour y accéder, il faut préparer les projets convaincants. C'est ce que le Congo est en train de faire », a expliqué Joël Loumeto, lançant les études de faisabilité au nom de la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo.

D'autres études à réaliser, un peu plus tard, porteront sur la tenure foncière et la filière industrie de transformation du bois. Celles-ci seront réalisées par une équipe technique mixte composée d'experts nationaux et internationaux relevant des ministères sectoriels et des institutions nationales telles le Service national de reboisement et le Programme national d'afforestation et de reboisement.

Selon la représentante de la FAO au Congo, Suze Percy Filippini, dont l'institution vient en appui technique, ce projet aura pour objectif principal d'impulser le processus de transition du pays vers un développement à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques, en misant sur une stratégie ambitieuse d'atténuation dans le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie.

« Ce projet contribuera au renforcement de l'appui au développement durable et à la lutte contre les effets du changement climatique tel que défini dans l'axe trois du cadre de programmation pays. Il contribuera également aux Objectifs de développement durable (ODD) numéro 13 », a indiqué Suze Percy Filippini.

Notons que ces études vont concrétiser les engagements pris par le Congo lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tenue à Paris, en 2015.

Le projet d'atténuation fonds vert climat, initié par le ministère de l'Economie forestière, a une dimension transversale et vise à apporter un appui dans l'aménagement du territoire et la réforme foncière. Il contribue aux objectifs de la politique forestière, de la loi forestière, de la stratégie et du plan d'actions Redd+ au Congo. Ce projet répond aussi aux ODD.