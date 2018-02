Congo-Brazzaville: Cinéma - Le festival du court métrage verra le jour dans la ville océane

En juillet sera lancée l'édition expérimentale de "La Pointe-Noire Festival international des films courts" initiée par le cinéaste Michael Gandoh.

L'édition pilote du festival dite édition zéro prépare le lancement de la première édition prévue pour juillet 2019. À l'instar des autres festivals internationaux du court métrage (Limoges, Dinard, Lille), "La Pointe-Noire Festival international du court métrage" veut être une manifestation du grand public visant l'émulation de la production congolaise, mais aussi celle du monde, avec une sélection de films internationaux de qualité 35% (1er film compris), des films congolais de qualité 32%, des films congolais (1er film ) 32, 5 %.

Ces retrouvailles cinématographiques vont réunir les cinéastes, acteurs ou professionnels de l'audiovisuel mais aussi toute personne partageant la passion du cinéma. Ainsi, pendant trois jours, seront projetés, à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire, près de quinze courts métrages. En marge des projections vont se tenir une table ronde des professionnels du cinéma et un atelier de formation sur la réalisation de films.

Ce festival bénéficie du partenariat de l'IFC. Il veut développer, au travers de ses activités, un travail d'éducation, de sensibilisation et de formation à l'endroit des réalisateurs en devenir qui, à travers des œuvres cinématographiques congolaises et étrangères de fiction ou documentaire, vont mettre en exergue leurs capacités et leur talent. Michael Gandoh, l'initiateur du festival, est un réalisateur de films de fiction et de documentaire.

Primé meilleur réalisateur en avril 2017 lors de la 3e édition du festival du cinéma congolais « Ya beto », il a créé son label de production Bilili ya Africa films Corporation pour apporter sa pierre à l'édifice d'un cinéma congolais professionnel et compétitif. Pour garantir la réussite de l'édition pilote du festival international du court métrage, l'apport et l'adhésion des amoureux du cinéma au projet sont plus que souhaités pour rendre plus visible le cinéma en général et les films congolais en particulier. La date limite d'inscription des films est fixée au 5 juin.