Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Le maire de Botro invite ses compatriotes vivant dans la Nawa à préserver la paix

L'Amicale des Ressortissants de Botro à Soubré (Arebos), a tenu, récemment son assemblée générale au cours de laquelle les activités de l'année écoulée et les perspectives ont été les points développé par le président Kouassi Kan Phelix.

Devant une foule nombreuse, le président, après avoir donné les objectifs de cette association, notamment, l'entraide, la solidarité et surtout faire connaître les us et coutumes du peuple Saticlan de Botro.

« Surtout que nombreux d'entre nous sont nés en zone forestière et ne connaissent même pas Botro », a-t-il ajouté avant de faire connaitre les actions de solidarité menée, notamment l'assistance pour des décès, des mariages et naissances.

Présent à cette 5ème édition, le maire de Botro, Yao N'zué Célestin, par ailleurs parrain de la cérémonie, a invité ses compatriotes, vivant dans la région de la Nawa, à préserver la paix, la solidarité, la cohésion et la fraternité avec leurs tuteurs bété.

« Il faudrait qu'il y est une paix vraiment permanente entre vous et vos tuteurs qui ont délibérément accepté de vous céder la terre.

Si vous vous marchez sur les pieds, il faudrait que vous puissiez vous pardonner. C'est à travers cela qu'on peut aller de l'avant. Mais si on reste dans les querelles, le pays ne pourra pas être en paix et on ne pourra pas avancer. Car le développement a besoin de paix », a-t-il déclaré.

En outre, l'élu, a profité de cette opportunité pour lancer un appel à ses compatriotes afin qu'ils prennent part au forum de développement qui se tient chaque année dans la ville de Botro, lequel représente selon lui une belle occasion de resserrer les liens entre les filles et fils de Botro et une opportunité pour les mobiliser à l'effort pour le développement de leur région.