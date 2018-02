Le procès de l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar reprendra demain avec le début des plaidoiries. L'interrogatoire des prévenus et les auditions des témoins ont pris fin hier.

Avec le début des plaidoiries, une nouvelle phase commence dans le procès Khalifa Sall demain. L'interrogatoire des prévenus et l'audition des témoins ont pris fin hier. Ainsi, le président du tribunal a demandé, après concertation avec toutes les parties, que le procès soit suspendu jusqu'à jeudi. Hier, dernier jour de l'interrogatoire des prévenus, c'est Khalifa Ababacar Sall et l'ancien percepteur municipal Mamadou Oumar Bocoum qui étaient les plus sollicités devant la barre. D'abord, les avocats de la partie civile devraient terminer leurs interrogations avant de céder la place à la défense.

Ce sont presque les mêmes questions qui ont été posées au maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Elles étaient relatives aux avances de trésorerie, aux factures de la Senelec, aux relations entre l'Etat central et les collectivités territoriales, etc. Du côté de la défense, les conseils cherchent tous les voies et moyens pour tirer leurs clients d'affaire.

C'est pourquoi Me François Sarr est venu au tribunal avec deux enregistrements vidéo du ministre d'Etat Mbaye Ndiaye et de l'ancien maire de la ville de Dakar, Pape Diop. Il a projeté lesdites vidéos dans la salle d'audience. Dans la première relative à une sortie de Mbaye Ndiaye qui date de longtemps, on entend celui-ci déclarer : « Si Khalifa Sall avait accepté d'être avec nous (majorité), son problème pourrait être réglé depuis ».

Invité par Me Sarr à faire un commentaire sur cette déclaration du ministre d'Etat Mbaye Ndiaye, le maire de Dakar a indiqué que « c'est un aveu de taille » que son procès est politique. Selon lui, Mbaye Ndiaye connaît bien la caisse d'avance de la ville de Dakar pour avoir été premier adjoint au maire de Dakar en 2001 et sixième adjoint au maire en 2009. « Il connaît bien le fonctionnement de la mairie. Il est ministre d'Etat et s'il affirme que Mamadou Diop s'entendait bien avec son président, Pape Diop de même avec son président et que moi je ne m'entends pas avec mon président, il parle en connaissance de cause », a analysé Khalifa Ababacar Sall.

Dans la deuxième vidéo projetée par Me François Sarr, l'ancien maire Pape Diop affirme que « les fonds politiques existent à la ville de Dakar et que ce n'est pas Khalifa Ababacar Sall qui les a initiés, encore moins lui ». Selon le maire de Dakar, ces deux éléments sonores sont la preuve que le soubassement de ce procès est politique.