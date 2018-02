Nigeria: Obasanjo adresse d'amers reproches au président Buhari

L'ancien président nigérian s'est aussi prononcé sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs qui touchent certaines localités du pays. Selon International Crisis Group, plus de 2.500 personnes sont mortes dans ces violences en 2016.

"C'était une bonne décision à l'époque vu le degré de corruption dans lequel étaient impliqués les membres du gouvernement de Goodluck Jonathan et de ses proches. C'était une bonne décision de soutenir Buhari et c'est aussi une bonne décision de demander qu'il ne se représente pas car il n'a pas satisfait les attentes des Nigérians. C'est cela la démocratie".

"Je dirais que le président Buhari s'est trop focalisé sur l'extérieur et n'a pas cherché à l'intérieur de son camp. Parce que si vous luttez contre la corruption loin de vous et que la corruption continue de se répandre, cela veut dire que vous devez tourner votre attention au sein de vos rangs. Si j'étais à sa place, je ferais en sorte que les hommes et les femmes censés mener ce combat soient des personnes intègres parce que ça n'a pas de sens de lutter contre la corruption quand vous l'avez devant votre nez".

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

