Déjà dans l'humanitaire, Bonaventure Kalou et son frère cadet ont offert un centre de dialyse à Bouaké et posé plusieurs actes à caractère social.

D'ailleurs, être maire n'a rien de politique. On a besoins juste d'un agent de développement et dans ce rôle, je pense que je réunis plusieurs arguments pour jouer ce rôle. Surtout que j'ai ma région dans le sang. J'aime Vavoua et je souffre de voir la ville dans cet état », confie l'ancien joueur.

Directeur général de Dream sports management, une agence de marketing sportif et consultant sportif, l'ex-footballeur international ivoirien, qui œuvre également dans le social et l'humanitaire à travers « La Fondation Kalou » qu'il pilote avec son jeune frère Salomon, vient d'annoncer sa candidature pour briguer la mairie de Vavoua, sa ville natale, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire.

