Ile Maurice: Sacré Rahim !

En septembre dernier, menacé par ses anciens complices du Yerrigadoogate, Husein Abdool Rahim vient se réfugier à l'express avec une documentation exhaustive sur ses paris sur Bet365, ses voyages entrepris avec des hommes d'affaires, et une lettre occulte que lui a fournie, Ravi Yerrigadoo. Ce dernier avoue avoir rédigé cette lettre et démissionne de son poste d'Attorney General. Mais deux semaines plus tard, Rahim retourne sa veste, accuse l'express de l'avoir séquestré et tente vainement de blanchir Ravi Yerrigadoo. Mais il n'arrive pas à donner un autre sens aux documents et autres preuves. C'est d'ailleurs pour cette raison que la police n'arrive pas à inculper les trois journalistes ayant travaillé sur l'affaire même si elle débarque chez eux à 5 heures du matin ! C'est aussi pour cette raison que Ravi Yerrigadoo n'a pas été reconduit à son poste malgré ses larmes en direct. Cette vidéo, extraite du dernier épisode de Menteur Menteur vous explique tout.

«Cette bande sonore est absurde et ridicule. Ce n'est pas la voix d'Audrey Harelle dont le nom a été cité par Husein Abdool Rahim. Audrey Harelle n'a JAMAIS parlé à Husein Abdool Rahim au téléphone. C'est une mise en scène ridicule et mal traficotée, d'un «self-confessed swindler» désespéré, qui a été dénoncé dans une énième affaire d'escroquerie. Y accorder une quelconque importance est une perte de temps.»

Non seulement ce n'est pas la voix d'Audrey Harelle et que celle-ci ne lui a jamais parlé au téléphone, Husein Abdool Rahim demande à celle qui se fait passer pour la journaliste de le traiter de «mytho». C'est dire l'idée qu'il se fait de lui-même.... Sacré Rahim !

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.