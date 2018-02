Ile Maurice: Ecole de Chitrakoot - Les élèves transférés à l'école de Villers René

L'Energy Efficiency Management Office (EEMO) opérant sous l'égide du ministère de l'Energie et des… Plus »

Cette décision fait également suite aux recommandations du rapport rédigé par les ingénieurs du ministère des Infrastructures publiques. Ils ont affirmé que le bâtiment de l'école primaire de Chitrakoot ne répond pas aux normes et constitue un danger pour les élèves. Le ministère a également donné la garantie aux parents que les élèves en grade 4, 5 et 6 «pourront garder les mêmes enseignants».

Les élèves, tout comme le personnel enseignant et non enseignant, seront transférés le jeudi 15 février. Le ministère de l'Education mettra à la disposition des élèves des facilités de transport.

