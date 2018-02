Ile Maurice: Fermeture du collège Victoria - Rs 6000 de dépenses par élève à cause d'un transfert forcé, dit Obeegadoo

L'Energy Efficiency Management Office (EEMO) opérant sous l'égide du ministère de l'Energie et des… Plus »

«Ils ont acheté des manuels et l'uniforme, et un mois après on leur dit qu'ils doivent changer d'école. Il faut racheter les uniformes et manuels, ce qui entraîne des frais», souligne Steven Obeegadoo. Le militant demande l'intervention du Premier ministre pour leur rembourser ces dépenses imprévues.

La commission éducation du MMM, la Parents-Teachers' Association du collège Victoria et le manager de cet établissement, Samuel Yeung, ont animé une conférence de presse conjointe, ce mercredi 14 février, à Rose-Hill, pour dénoncer «l'injustice» faite aux enfants et aux parents par la «fermeture subite» de l'institution rosehillienne.

